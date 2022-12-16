Генассамблея ООН приняла резолюцию по борьбе с героизацией нацизма

За документ проголосовали 120 стран, 50 высказались против, а ещё 10 воздержались

16 декабря 2022, 13:17, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com

Генеральная ассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ называется «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».

За его принятие проголосовали 120 стран, 50 выступили против, а 10 предпочли воздержаться.

Документ рекомендует странам принять конкретные меры в борьбе с героизацией нацизма, а также ликвидировать все формы расовой дискриминации.