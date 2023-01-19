Германия отказалась спонсировать участников шахматных турниров с россиянами
Власти ФРГ лишат шахматистов субсидий из-за матчей с россиянами
19 января 2023, 15:46, ИА Амител
Германия не будет предоставлять финансирование для участия в шахматных турнирах, где заявлены представители РФ, пишут "Известия".
Данное условие было прописано в директиве МВД ФРГ. Действие документа распространяется на представителей всех видов спорта.
"Ведомство не выделяет субсидии для поездок в Россию и Белоруссию, участие в соревнованиях на территории этих государств не поощряется. Государство не будет оплачивать выступление на мероприятиях, к которым допущены российские и белорусские спортсмены (в том числе под нейтральным флагом)", – отмечает издание.
В связи с новыми правилами немецким гроссмейстерам придётся отказаться от многих турниров Всемирной шахматной федерации, которая позволяет россиянам соревноваться в нейтральном статусе.
Напомним, давление на российских спортсменов усилилось после того, как 24 февраля 2022 года Россия начала спецоперацию на Украине.
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