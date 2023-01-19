Германия отказалась спонсировать участников шахматных турниров с россиянами

Власти ФРГ лишат шахматистов субсидий из-за матчей с россиянами

19 января 2023, 15:46, ИА Амител

Фото: amic.ru

Германия не будет предоставлять финансирование для участия в шахматных турнирах, где заявлены представители РФ, пишут "Известия".

Данное условие было прописано в директиве МВД ФРГ. Действие документа распространяется на представителей всех видов спорта.

"Ведомство не выделяет субсидии для поездок в Россию и Белоруссию, участие в соревнованиях на территории этих государств не поощряется. Государство не будет оплачивать выступление на мероприятиях, к которым допущены российские и белорусские спортсмены (в том числе под нейтральным флагом)", – отмечает издание.

В связи с новыми правилами немецким гроссмейстерам придётся отказаться от многих турниров Всемирной шахматной федерации, которая позволяет россиянам соревноваться в нейтральном статусе.

Напомним, давление на российских спортсменов усилилось после того, как 24 февраля 2022 года Россия начала спецоперацию на Украине.