Глава Алтая решил отправиться в автопробег в честь юбилея Чуйского тракта на старенькой «Волге»

Олег Хорохордин уже готовится к мероприятию

5 мая 2022, 09:22, Никита Черников

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин решил отправиться в автопробег в честь векового юбилея Чуйского тракта, который стартует 26 мая в Новосибирской области. Об этом политик сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

«На выходных нашёл время для подготовки к автопробегу за рулём „Волги“ 1976 года выпуска», — написал глава региона.

Он отметил, что ближе к праздничной дате расскажет о мероприятии подробнее. Политик также призвал, чтобы участники пробега отдали предпочтение отечественным автомобилям и мотоциклам.

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Автопробег в честь 100-летия Чуйского тракта начнётся 26 мая в Новосибирской области, продолжится в Алтайском крае, пройдёт через всю Республику Алтай и завершится 29-го числа в селе Ташанта Кош-Агачского района.

Чуйский тракт получил статус дороги государственного значения 26 мая 1922 года. Протяжённость автомагистрали составляет около 968 километров.

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