Глава Алтая решил отправиться в автопробег в честь юбилея Чуйского тракта на старенькой «Волге»
Олег Хорохордин уже готовится к мероприятию
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин решил отправиться в автопробег в честь векового юбилея Чуйского тракта, который стартует 26 мая в Новосибирской области. Об этом политик сообщил на своей странице во «ВКонтакте».
«На выходных нашёл время для подготовки к автопробегу за рулём „Волги“ 1976 года выпуска», — написал глава региона.
Он отметил, что ближе к праздничной дате расскажет о мероприятии подробнее. Политик также призвал, чтобы участники пробега отдали предпочтение отечественным автомобилям и мотоциклам.
Автопробег в честь 100-летия Чуйского тракта начнётся 26 мая в Новосибирской области, продолжится в Алтайском крае, пройдёт через всю Республику Алтай и завершится 29-го числа в селе Ташанта Кош-Агачского района.
Чуйский тракт получил статус дороги государственного значения 26 мая 1922 года. Протяжённость автомагистрали составляет около 968 километров.