Глава Барнаула Вячеслав Франк выступает с отчетом о результатах деятельности за 2021 год
В заседании участвуют депутаты барнаульской думы, а также краевого правительства и парламента
18 марта 2022, 05:45, Илья Звягинцев
Глава Барнаула Вячеслав Франк 18 марта выступает перед депутатами городской думы с отчётом о деятельности за 2021 год. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
На заседание, помимо городских депутатов, пригласили представителей краевого правительства и парламента, почётных жителей Барнаула и руководителей различных организаций.
«Барнаул работает как большая единая команда. В современных условиях это особенно востребовано и ценно», — сказал Франк во время своего выступления.
Он также отметил создание 3,5 тысячи рабочих мест за год, развитие строительной отрасли и работу по благоустройству дворов.
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