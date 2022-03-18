Глава Барнаула Вячеслав Франк выступает с отчетом о результатах деятельности за 2021 год

Глава Барнаула Вячеслав Франк 18 марта выступает перед депутатами городской думы с отчётом о деятельности за 2021 год. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На заседание, помимо городских депутатов, пригласили представителей краевого правительства и парламента, почётных жителей Барнаула и руководителей различных организаций.

«Барнаул работает как большая единая команда. В современных условиях это особенно востребовано и ценно», — сказал Франк во время своего выступления.

Он также отметил создание 3,5 тысячи рабочих мест за год, развитие строительной отрасли и работу по благоустройству дворов.