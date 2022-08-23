Глава «Коммунистов России» проведет в Барнауле пикет «от имени покойных пчел»

Сергей Малинкович винит во всём краевой Минсельхоз

23 августа 2022, 14:46

Глава партии «Коммунисты России», депутат Алтайского Заксобрания Сергей Малинкович намерен провести пикет у здания регионального Минсельхоза в среду, 24 августа. Об этом политик написал в своём Telegram-канале. Малинкович считает, что именно чиновники профильного министерства несут ответственность за массовую гибель пчёл нынешним летом.

«Возвращаясь после депутатских каникул в Алтайский край, я с гневом узнал о гибели миллионов пчёл в регионе. Это произошло повсеместно, практически в 14 районах края. Виной всему гнусные пестициды, особенно лямбда, которые до сих пор разрешают использовать для защиты типа урожая в краевом Минсельхозе. Вот и случился пчелиный геноцид! Умирали пчёлы в муках, а кулаки — ненавистники мёда — только руки потирали. Не забывайте, бюрократы Минсельхоза, пчела — живое существо!» — эмоционально отреагировал парламентарий на новости двухнедельной давности.

Пикет у краевого Минсельхоза, по словам Сергея Малинковича, он будет проводить «от имени всех покойных пчёл».

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Напомним, в июле-августе региональный Россельхознадзор получил обращения о массовой гибели пчёл в 14 районах края. В числе пострадавших территорий — Алейский, Тальменский, Бийский, Усть-Калманский, Заринский, Косихинский, Змеиногорский, Волчихинский, Калманский, Первомайский, Локтевский, Каменский, Петропавловский и Топчихинский районы.

Всего в ведомство поступило 26 обращений о массовой гибели насекомых после применения пестицидов и агрохимикатов на земельных участках сельхозназначения. В результате проверки возбудили семь административных дел по ст. 8.3 КоАП РФ («Нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами»). Кроме того, выдано четыре предписания об устранении выявленных нарушений.

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