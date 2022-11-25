В Алтайском крае избрали главу Кытмановского района
Ранее Виктор Вельш работал первым замглавы районной администрации
25 ноября 2022, 13:50, Никита Черников
Главой Кытмановского района Алтайского края избран Виктор Вельш, сообщили в региональном правительстве.
Его кандидатуру поддержали 15 депутатов из 17, присутствовавших на сессии.
Виктор Вельш родился в 1969 году в Кытманово. С 2000 по 2012 год возглавлял Тягунский сельсовет, затем работал первым замглавы районной администрации.
Срок полномочий главы района составляет пять лет.
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