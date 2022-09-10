Главы министерств энергетики стран ЕС выступают против потолка цен только на газ из РФ

Министры энергетики стран ЕС не поддерживают установления лимита цен, если он касается исключительно российского газа, сообщило в пятницу агенство Bloomberg со ссылкой на неназванных дипломатов Евросоюз.

Как сообщает «Интерфакс», неназванные главы энергетических ведомств хотят ввести ограничения цен на весь импортируемый газ, речь также идет о совместных закупках газа. Помимо этого, министры выступают за изъятие сверхприбылей у энергетических компаний. На данный момент цены на газ в восемь раз выше, чем в среднем бывает в это время года.

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Общество G7 установит потолок цен на сырую нефть из России с 5 декабря

Напомним, что ранее министры финансов стран «Большой семёрки» договорились установить потолок цен на нефть из России с 5 декабря для сырой нефти и с 5 февраля.

По мнению инициаторов, мера будет эффективна лишь в том случае, если её поддержат другие страны, которые покупают российский энергоресурс в ощутимых объёмах — например, Индия.