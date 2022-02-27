Google приостановил монетизацию для российских СМИ

Google приостанавливает монетизацию на своих платформах для российских СМИ с государственным финансированием. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее Роскомнадзор объявил о начале частичного ограничения доступа к американской социальной сети Facebook. Ограничение доступа началось уже 25 февраля.

Соответствующие меры Роскомнадзор стал осуществлять в связи с решением генеральной прокуратуры России, а причиной стали блокировки аккаунтов официальных российских СМИ.

26 февраля ряд пользователей ощутили замедление доступа к Facebook и Instagram.