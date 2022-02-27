Google приостановил монетизацию для российских СМИ
Теперь медиа с государственным финансированием останутся без заработка с платформы
27 февраля 2022, 07:38
Google приостанавливает монетизацию на своих платформах для российских СМИ с государственным финансированием. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, ранее Роскомнадзор объявил о начале частичного ограничения доступа к американской социальной сети Facebook. Ограничение доступа началось уже 25 февраля.
Соответствующие меры Роскомнадзор стал осуществлять в связи с решением генеральной прокуратуры России, а причиной стали блокировки аккаунтов официальных российских СМИ.
26 февраля ряд пользователей ощутили замедление доступа к Facebook и Instagram.
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