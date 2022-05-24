Госдума приняла закон об ответе на дискриминацию российских СМИ

Госдума приняла в первом чтении законопроект о зеркальном ответе на действия стран, дискриминирующих российские СМИ. Как сообщает РИА Новости, согласно закону, генпрокурор и его заместители будут наделены полномочиями на принятие решения о запрете в РФ работы иностранных СМИ в ответ на аналогичные враждебные действия в отношении российских медиа за рубежом.

Кроме этого, документом предлагается дополнить закон о СМИ новой статьёй, наделив генпрокурора или его заместителей исключительным правом на признание регистрации СМИ недействительной в случае распространения ими противоправной, опасной, недостоверной общественно значимой информации или информации, выражающей явное неуважение обществу, государству, Конституции РФ, а также направленной на дискредитацию использования ВС РФ, связанной с введением иностранными государствами политических, экономических и (или) иных санкций в отношении России, её граждан или юридических лиц.

Также иностранных журналистов смогут лишать аккредитации при установлении факта проявления недружественных действий, введении ограничений к распространению российских СМИ, работающих за рубежом.

Отдельно изменения предлагается внести в статью 57 закона о СМИ — журналисты будут нести ответственность при воспроизведении информации, содержащей фейки о ВС РФ, направленной на дискредитацию использования российской армии в целях защиты страны и её граждан и в других случаях.