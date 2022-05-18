Губернатор Алтайского края сможет отправлять «в отставку» проштрафившихся мэров

В Устав Алтайского края через месяц внесут сразу 28 изменений. Это сделают для того, чтобы главный документ региона соответствовал федеральному законодательству. В числе нововведений — возможность для губернатора отстранять от должности главу муниципалитета, если тот не реагирует на ранее вынесенное предупреждение. Вопросы, связанные с изменением в Устав, рассмотрели 18 мая на заседании краевого правительства.

Отрешить от должности

Разработкой проекта документа совместно занимались комитет АКЗС по правовой политике и местному самоуправлению, а также краевой кабмин и Минюст. По словам вице-спикера Заксобрания Дениса Голобородько, законопроект об изменениях в Устав планируется внести на сессию краевого парламента в июне. Документ рассмотрят сразу в двух чтениях.

Одно из главных изменений будет касаться работы органов госвласти в регионе. Как рассказала представитель губернатора в АКЗС Наталья Кувшинова, Устав дополнят новой статьёй, определяющей систему органов госвласти в регионе. Под это определение в частности попадают АКЗС, губернатор, правительство.

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«В Уставе появится новое положение: высшее должностное лицо субъекта вправе вынести предупреждение, объявить выговор главе муниципального образования, главе местной администрации, если он как должностное лицо не исполняет надлежащим образом переданные государственные полномочия. В случае если нарушения не были устранены, глава региона вправе отрешить от должности главу муниципального образования», — отметила Кувшинова.

Прокурор получит больше прав

По словам Голобородько, ряд новых положений Устава касаются деятельности Алтайского Заксобрания. Они связаны с федеральным законом о публичной власти. Так, будут отредактированы нормы о полномочиях АКЗС, а право законодательной инициативы закрепят за прокурором края в полном объёме (а не только по вопросам ведения, как было ранее).

Изменения будут внесены и в статью о правовом статусе депутата — согласно ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» теперь депутаты регионального уровня занимают государственные должности. «Все депутаты теперь являются лицами, замещающими госдолжности, что налагает и ряд ограничений. Но при этом есть разница между исполнением депутатских полномочий на постоянной профессиональной основе и на непостоянной. Для парламентариев, исполняющих свои обязанности на непостоянной основе (их в АКЗС большинство), глобальных ограничений нет — предпринимательской деятельностью можно будет заниматься, как и раньше», — рассказал Денис Голобородько.

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Все нюансы правового статуса депутата в связи с новыми требованиями будут раскрыты в изменениях в соответствующий краевой закон. Его разработают во втором полугодии.