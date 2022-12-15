Губернатор Алтайского края Виктор Томенко попал под санкции США. Как сообщает РИА Новости, он оказался в списке 29 глав регионов РФ, которых обвиняют в «реализации приказа о мобилизации».

В заявлении госдепа не уточняется, почему меры коснулись только 29 губернаторов. Среди других глав сибирских регионов там оказались губернатор Новосибирской области Андрей Травников и губернатор Красноярского края Александр Усс.

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Политика Зеленский ввёл санкции против губернатора Томенко: запретил «покупать украинскую землю» и «лишил госнаград»

Напомним, что ранее против Томенко вводили санкции Украина, Канада и Великобритания. Ограничения накладывают блокировку активов при их наличии, полное прекращение полётов и перевозок в странах, запрет на вывод капиталов, прекращение торговых операций и не только.