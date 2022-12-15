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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко попал под санкции США

Ранее против главы региона вводили санкции Украина, Канада и Великобритания

15 декабря 2022, 23:33, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко попал под санкции США. Как сообщает РИА Новости, он оказался в списке 29 глав регионов РФ, которых обвиняют в «реализации приказа о мобилизации».

В заявлении госдепа не уточняется, почему меры коснулись только 29 губернаторов. Среди других глав сибирских регионов там оказались губернатор Новосибирской области Андрей Травников и губернатор Красноярского края Александр Усс.

Напомним, что ранее против Томенко вводили санкции Украина, Канада и Великобритания. Ограничения накладывают блокировку активов при их наличии, полное прекращение полётов и перевозок в странах, запрет на вывод капиталов, прекращение торговых операций и не только.

Комментарии 12

  • В ответ на санкции о сексе * Мы наш отечественный секс * Восстановили по частушкам * Статистике и чертежам
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Вот не повезло!
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Прекрасно
    16 декабря, Гость   Ответить
  • На мечте иметь свое шале в Альпах или в других уголках цивилизованного мира поставлен крест, хоть и есть миллионы.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Да ладно вам, я думаю у каждого нормального губера под матрасом есть паспорт на имя Васи Пупкина и шале в Альпах оформлено как раз на этого Васю. Так чта всё у них нормально.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Многим остаётся только расстраиваться и завидовать тем,у которых мечты исполнились,тем кто понастроил своих шалей в Альпах.Где пёстрые коровы на склонах пасутся.В других местах коровы тоже пасутся,но там как-то не очень.Меньше святости, наверное.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Вы думаете,что спецслужбы запада не будут препятствовать нарушению законов и проникновению на святую альпийскую землю граждан России ))
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Это из-за причёски...
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, миллионы? Не дооцениваете. Там их не десятки. Сотни. Как бы не за миллиард «накоплений»!
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Вы напоминаете слепую девочку, которая в ответ на то, что ей дали несколько конфет, сказала "представляю сколько вы себе хапнули"... Какие-то вы ущербные... Сами не знаете ничего, но соревнуетесь кто бОльшую цифру якобы сворованного назовёт...
    16 декабря, Гость   Ответить
  • а может как бухгалтер норникель?
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Вы напоминаете слепую девочку === Перелогинься, гоблин усатый..
    16 декабря, Гость   Ответить
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