Губернатор Новосибирской области поддержал идею Кадырова о самомобилизации регионов

По его словам, уже более 800 человек из региона отправились в различные подразделения

20 сентября 2022, 15:49, Илья Звягинцев

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поддержал идею главы Чечни Рамзана Кадырова о самомобилизации регионов. Об этом сообщает «Сиб.фм».

Травников заявил, что добровольцы с первых дней спецоперации выражали желание пойти в армию.

«За этот период более 800 жителей нашего региона отправились в различные подразделения Вооружённых сил России и Росгвардии. В том числе в наши именные региональные подразделения», — сказал Травников.

Губернатор добавил, что региональные власти оказывают добровольцам поддержку.

Кто из российских губернаторов поддержал идею Кадырова о мобилизации регионов

Кто из российских губернаторов поддержал идею Кадырова о мобилизации регионов

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