Губернатор Новосибирской области поддержал идею Кадырова о самомобилизации регионов
По его словам, уже более 800 человек из региона отправились в различные подразделения
20 сентября 2022, 15:49, Илья Звягинцев
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поддержал идею главы Чечни Рамзана Кадырова о самомобилизации регионов. Об этом сообщает «Сиб.фм».
Травников заявил, что добровольцы с первых дней спецоперации выражали желание пойти в армию.
«За этот период более 800 жителей нашего региона отправились в различные подразделения Вооружённых сил России и Росгвардии. В том числе в наши именные региональные подразделения», — сказал Травников.
Губернатор добавил, что региональные власти оказывают добровольцам поддержку.
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