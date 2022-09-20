Губернатор Новосибирской области поддержал идею Кадырова о самомобилизации регионов

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поддержал идею главы Чечни Рамзана Кадырова о самомобилизации регионов. Об этом сообщает «Сиб.фм».

Травников заявил, что добровольцы с первых дней спецоперации выражали желание пойти в армию.

«За этот период более 800 жителей нашего региона отправились в различные подразделения Вооружённых сил России и Росгвардии. В том числе в наши именные региональные подразделения», — сказал Травников.

Губернатор добавил, что региональные власти оказывают добровольцам поддержку.