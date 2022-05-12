Жители Алтайского края обычно видят своего губернатора Виктора Томенко в образе строгого и официального управленца. Однако есть немало фотографий, где глава региона предстаёт совсем другим — задорным, азартным, ироничным. Он весело играет в хоккей, участвует в субботнике, проводит для школьников мастер-класс по баскетболу. Иногда на своих страницах в соцсетях делится семейными фото. В день рождения губернатора — а 12 мая Виктору Томенко исполняется 51 год — amic.ru собрал его самые яркие фотографии, ровно 51.