Руководство Херсонской области хочет обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой о принятии региона в состав РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы областной военно-гражданской администрации (ВГА) Кирилла Стремоусова.

Он уточнил, что будет один единый указ на основании обращения к российскому лидеру о введении региона в состав полноценного субъекта РФ.

«Референдум, который абсолютно законно провели в Крыму, не воспринят мировым сообществом, которое сделало всё, чтобы не воспринимать Россию как полноценный субъект мирового сообщества», — заметил Стремоусов.

Чиновник также подчеркнул, что «Херсон — это Россия», и никакой Херсонской Народной Республики на территории области создаваться не будет.