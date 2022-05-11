«Херсон — это Россия». Херсонская область собирается войти в состав РФ
Замглавы областной военно-гражданской администрации (ВГА) Кирилл Стремоусов заявил, что будет один единый указ на основании обращения к Путину о введении региона в состав полноценного субъекта РФ
Руководство Херсонской области хочет обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой о принятии региона в состав РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы областной военно-гражданской администрации (ВГА) Кирилла Стремоусова.
Он уточнил, что будет один единый указ на основании обращения к российскому лидеру о введении региона в состав полноценного субъекта РФ.
«Референдум, который абсолютно законно провели в Крыму, не воспринят мировым сообществом, которое сделало всё, чтобы не воспринимать Россию как полноценный субъект мирового сообщества», — заметил Стремоусов.
Чиновник также подчеркнул, что «Херсон — это Россия», и никакой Херсонской Народной Республики на территории области создаваться не будет.