Херсонская область намерена в ближайшее время войти в состав РФ, став полноценным субъектом. Как сообщает ТАСС, об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Херсонская область намерена в ближайшее время войти в состав РФ, став полноценным субъектом», — сказал Стремоусов.

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Политика «Херсон — это Россия». Херсонская область собирается войти в состав РФ

Напомним, что ранее Стремоусов заявлял, что будет издан один единый указ на основании обращения к российскому лидеру о введении региона в состав полноценного субъекта РФ.

«Референдум, который абсолютно законно провели в Крыму, не воспринят мировым сообществом, которое сделало всё, чтобы не воспринимать Россию как полноценный субъект мирового сообщества», — заметил Стремоусов.

Чиновник также подчеркнул, что «Херсон — это Россия», и никакой Херсонской Народной Республики на территории области создаваться не будет.