Исключение из правил. Выборы в Барнаульскую гордуму сделают трехдневными

В единый день голосования, 11 сентября, в Алтайском крае пройдут муниципальные выборы на большинстве территорий. Накануне крайизбирком окончательно определился со схемой проведения кампаний. Везде, за исключением Барнаула, основным днём голосования станет воскресенье, в краевой же столице под выборы будет зарезервировано три дня: с пятницы (9 сентября) по воскресенье (11 сентября). При этом «досрочка» в Барнауле применяться не будет, а вот в других муниципалитетах с 31 августа по 10 сентября будет разрешено досрочное волеизъявление. Об этом amic.ru рассказала председатель крайизбиркома Ирина Акимова.

По словам Акимовой, исключение для Барнаула было сделано исходя из того, что это самая масштабная кампания среди всех, которые пройдут в Алтайском крае ближайшей осенью. Напомним, в краевой столице предстоит избрать 40 человек (20 — по партийным спискам, ещё 20 — по одномандатным округам).

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В прошлом году крайизбирком утвердил списки политических партий, освобождённых от сбора подписей на выборах представительных органов муниципалитетов. Льготой смогут воспользоваться шесть избирательных объединений, в их числе — «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду», «Новые люди» и «Коммунисты России». Выдвижение этими объединениями кандидатов считается поддержанным избирателями автоматически. А при проведении выборов в Поспелихинский райсовет народных депутатов от сбора подписей избирателей освобождена ещё и «Партия пенсионеров за социальную справедливость».

Часть кандидатов по традиции дистанцируются от политических сил и пойдут на выборы самовыдвиженцами. Справиться со сбором подписей вполне реально, главное — не превысить допустимую норму брака. Необходимо получить автографы всего 0,5% избирателей, зарегистрированных по округу. Приблизительно речь идёт о 150 подписях. Итоги кампании-2022 напрямую будут влиять и на выборы губернатора через год, так как связаны со сбором подписей муниципальных депутатов и преодолением так называемого «муниципального фильтра». Он составляет 7% или более 500 подписей муниципальных депутатов.

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В 2022 году в крае состоятся самые масштабные в России муниципальные выборы. Всего предстоит распределить почти 6000 депутатских мандатов. Кроме того, необходимо избрать 148 глав сельских и городских поселений. Эксперты полагают, что наиболее «горячие» кампании пройдут в Барнаульскую и Бийскую думу, а также в Рубцовский совет и Новоалтайское собрание.