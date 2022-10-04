Исправить «ошибку Хрущева»: Илон Маск предложил способ урегулирования конфликта на Украине

По мнению бизнесмена, Крым нужно признать российской территорией, а в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях стоит провести новые референдумы

4 октября 2022, 08:45

Миллиардер Илон Маск предложил свой способ урегулирования конфликта на Украине. Как сообщает «Лента.ру», американский бизнесмен предложил провести новый референдум в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях при участии ООН, а также признать Крым российской территорией.

Маск заявил, что в рамках будущих договорённостей Украина также должна обеспечить водоснабжение Крымского полуострова и закрепить за собой нейтральный блоковый статус. Крым же, по мнению основателя Tesla и SpaceX, должен быть окончательно закреплён за Россией, как это было «с 1738 года и до ошибки Хрущёва», который передал полуостров в Украинскую СССР в 1954 году.

При этом в случае проведения повторных референдумов Россия должна будет отказаться от спецоперации и уйти с территорий, если население выступит за Украину.

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На предложение Маска уже отреагировал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, который заявил в своём Telegram-канале, что предприниматель «рано расшифровался», но теперь «достоин присвоения внеочередного офицерского звания».

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, устроил в соцсетях опрос и спросил у подписчиков, «какой Илон Маск им нравится больше»: поддерживающий Украину или же Россию.

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