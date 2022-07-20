Известный алтайский политик Андрей Щукин ушел из Управления юстиции ради новой должности

Известный политик Андрей Щукин покинул должность замначальника управления юстиции Алтайского края. Заявление об увольнении чиновник написал во вторник, 19 июля. Об этом amic.ru сообщил сам Андрей Щукин. О причинах ухода с поста собеседник не сообщил. По данным amic.ru, известный политик в ближайшее время перейдет на работу на новую должность.

Андрей Щукин — один из самых ярких политиков региона. С 2009 по 2015 год он руководил алтайским отделением ЛДПР, несколько созывов был депутатом краевого парламента от партии. Однако на выборах 2016 года в АКЗС не прошел. Некоторое время оставался без работы. В 2017-м по приглашению губернатора Александра Карлина политик получил пост одного из его заместителей. На этой должности либерал-демократ курировал развитие культуры, спорта и молодежной политики. Именно эти сферы деятельности краевой администрации политик активно критиковал в статусе депутата АКЗС и координатора реготделения ЛДПР.

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Прочее "Любой пиар, кроме некролога": чем прославился вице-премьер Андрей Щукин

Многим журналистам Андрей Щукин запомнился в должности заместителя председателя правительства региона своими эпатажными поступками. Так, например, во время «Музейной ночи» в Барнауле политики провел экскурсию для желающих, а также перевоплотился в изобретателя Ивана Ползунова. Однако, пожалуй, самым запоминающимся стало участие Щукина в «Дне сибирского валенка» годом ранее. На мероприятии политик появился в серых пимах и в костюме с галстуком.

В июне 2018 года вышел из ЛДПР и стал официальным сторонником партии «Единая Россия». После ухода Александра Карлина с поста главы региона Андрей Щукин некоторое время проработал в команде Виктора Томенко. Однако в середине 2018-го покинул должность и перешел в управление юстиции.

В 2021 году была информация, что Андрей Щукин может стать министром спорта Алтайского края вместо Алексея Перфильева. Однако сам политик опроверг эту информацию, добавив, что не получал никаких предложений о новой работе в правительстве региона.