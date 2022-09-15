Кадыров предложил главам регионов провести «самомобилизацию» и собрать по тысяче добровольцев

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал регионы России к «самомобилизации». Как сообщает РИА Новости, политик считает, что в каждом субъекте руководство может подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы тысячу добровольцев.

«Для отдельно взятого субъекта это не такое уж большое количество, я бы даже сказал, что это — минимум, который субъекты должны выполнить для начала», — заявил Кадыров.

Глава Чечни считает, что если в каждом регионе проведут «самомобилизацию», то в масштабах государства получится «внушительный военный контингент» в 85 тысяч человек.

«По опыту знаю, что в нашей стране искренних патриотов, готовых пополнить ряды добровольцев, достаточно», — добавил он, отметив, что такого числа добровольцев хватит, чтобы быстро закрыть задачи спецоперации.

Напомним, что с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин говорил, что её цель — защитить население Донбасса от геноцида киевским режимом.