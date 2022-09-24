Кадыров заявил, что даже половина российских силовиков «снесет любую западную армию»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о том, что в России есть огромный штат сотрудников силовых ведомств. Пост на эту тему он опубликовал в своем Telegram-канале.

Кадыров отметил, что сотрудники ведомств, среди которых МЧС, ФСПП, ФСБ, ФСО, СВР, УФСИН, ФТС, Прокуратура, СК, много сотрудников, которые имеют хорошую подготовку и навыки владения оружием.

«Вместе с силовыми и военными ведомствами — это примерно 5 миллионов человек, которые регулярно сдают спортивные нормативы. Если оставить 50 процентов сотрудников на служебном посту, то вторая их половина в количестве 2,5 миллиона человек снесет любую западную армию. И резерв не понадобится», — написал Кадыров.

Он добавил, что у России много ресурсов, особенно военных.