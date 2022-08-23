Канада ввела санкции против губернатора Алтайского края Виктора Томенко

Губернатор Виктор Томенко попал под санкции Канады. Глава Алтайского края вошел в список 62 лиц, который опубликовали на официальном сайте правительства Канады.

В перечень попали главы других российских регионов, уполномоченная при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова, связанные с предприятиями оборонного сектора чиновники и члены семей высокопоставленных лиц. Также санкции ввели против одного оборонного предприятия — концерна «Автоматика».

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Политика Великобритания внесла Виктора Томенко в санкционный список

Напомним, что в июле Томенко в свои санкцонные списки внесла Великобритания. Оказавшимся под ограничениями запрещено въезжать в Великобританию, а также иметь активы в стране — в случае обнаружения местные власти их замораживают.

Канада также вводила персональные санкции, в том числе против пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, министра здравоохранения Михаила Мурашко, министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева и других.