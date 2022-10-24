Кандидаты на должность главы Бийска станут известны 20 декабря

Выбрать нового мэра могут уже через два дня — на ближайшем заседании городской думы

24 октября 2022, 20:11

Кандидаты на должность главы Бийска станут известны 20 декабря. Как сообщает «Бийский рабочий», 27 октября гордума рассмотрит вопрос о назначении конкурса мэра.

При этом голосование по этому вопросу будет чисто техническим, поскольку ранее уже были озвучены даты подачи документов для участия в выборах — с 18 ноября по 20 декабря. Отметим, что заседания бийской думы проходят по четвергам, из-за чего не исключено, что Дума проголосует по представленным 20 декабря кандидатурам уже 22 декабря.

Напомним, что срок полномочий нынешнего градоначальника Александра Студеникина истекает в декабре 2022 года. Ранее депутаты неудовлетворительно оценили его работу, в том числе из-за провала с ремонтом дворов и городских территорий, а также за зимний коллапс на дорогах — мэр тогда заявлял, что собирается уйти в отставку, но после разговора с губернатором и поддержки со стороны бийчан в социальных сетях решил остаться в должности.

До конца октября в Бийске назначат конкурс на должность мэра

До конца октября в Бийске назначат конкурс на должность мэра

Сам Студеникин пока однозначно не объяснил, собирается ли он снова бороться за пост градоначальника. При этом он подчеркивал, что выступает за прямые выборы.

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