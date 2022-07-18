Казачья партия «зашла» в Алтайский край накануне крупных муниципальных выборов

Управление Минюста по Алтайскому краю зарегистрировало реготделение Казачьей партии Российской Федерации (КаПРФ). Теперь в регионе насчитывается 23 региональных отделения политических партий, сообщает крайизбирком.

Председателем регионального отделения КаПРФ стал бизнесмен Станислав Маховиков. Также он является учредителем и директором компании «Алтайуголь». Она, как и реготделение КаПРФ, зарегистрирована в Бийске.

Казачья партия Российской Федерации (КаПРФ) была создана в конце 2012 года. Ее первым председателем стал на тот момент вице-губернатор Ростовской области Сергей Бондарев. Минюст зарегистрировал партию в январе 2013 года. Программа основана на традиционных ценностях казачества — патриотизме, защите интересов государства и нравственных устоях общества. Сейчас КапРФ возглавляет Николай Константинов. В 2009-2012 он руководил канцелярией президента РФ. Следующие три года Константинов был заместителем полпреда по Центральному федеральному округу.

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На политическом поле партия пока не столь активна: периодически она принимает участие в небольших кампаниях, но пока без особого успеха. В 2019 году список от Казачьей партии сняли с выборов в Верховный хурал Тувы. Решение принял Верховный суд РФ по жалобе ЛДПР. Тем не менее КаПРФ имеет небольшое представительство в законодательных органах власти нескольких регионов. Среди них — Краснодарский, Красноярский и Ставропольский края, а также Брянская, Иркутская, Нижегородская, Омская и Оренбургская области.

Напомним, 11 сентября в Алтайском крае состоятся самые масштабные в России муниципальные выборы. Всего предстоит распределить почти 6000 депутатских мандатов. Кроме того, необходимо избрать 148 глав сельских и городских поселений. Эксперты полагают, что наиболее «горячие» кампании пройдут в Барнаульскую и Бийскую думу, а также в Рубцовский совет и Новоалтайское собрание.