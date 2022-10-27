Коммунистам и со второй попытки не удалось увеличить стипендии для студентов краевых ссузов

Фракции КПРФ в Алтайском Заксобрании не удалось со второй попытки «продавить» инициативу об увеличении стипендии студентам краевых ссузов. Коммунисты ранее предлагали установить размер выплат фиксированным — 10% от прожиточного минимума в регионе. На эти цели из бюджета необходимо было 454 млн рублей. Месяц назад законопроект сняли с повестки сессии из-за отрицательного заключения профильного комитета. Сейчас документ «добрался» до обсуждения, но одобрения так и не получил. Дело в том, что параллельно парламентарии приняли законопроект, позволяющий индексировать стипендии для учащихся ссузов.

Законопроект, разработанный КПРФ, презентовал самый молодой депутат АКЗС 22-летний Александр Волобуев. Он напомнил, что краевой закон, регламентирующий размер стипендий, был принят ещё в 2005 году. Тогда уровень выплат составлял 140 рублей. Позднее законодатели решили, что стипендию будут определять сами образовательные учреждения с привязкой к нормативу. Сейчас он равен 487 рублям, за счёт районного коэффициента стипендия выходит чуть выше — в районе 600 рублей. Поэтому коммунисты попытались увязать размер стипендий не с нормативом, а с прожиточным минимумом. «Красные» полагали, что справедливой величиной было бы 10%, или примерно 1240 рублей. То есть стипендия могла вырасти практически в два раза.

Новости

Общество Стипендию алтайских студентов будут индексировать ежегодно

За исключением коммунистов, остальные фракции отнеслись к предлагаемым поправкам скептически. Так, депутат-единоросс Сергей Писарев припомнил «красным», что они отказались голосовать за бюджет на следующий год, а теперь как ни в чем не бывало требуют денег на увеличение стипендий.

Лидер эсеров, глава комитета по науке и образованию Александр Молотов отметил слабое экономическое обоснование законопроекта. По его словам, невозможно в условиях дефицитного бюджета найти «лишние» сотни миллионов рублей на повышение стипендий. И перераспределение внутри расходных статей здесь тоже не годится. Очевидно, не будет дополнительных денег в бюджете на эти цели и в последующие годы.

Спикер АКЗС Александр Романенко заметил, что стипендии в Алтайском крае повышаются. Например, в текущем году их проиндексируют на 10,7%. «Возраст молодой, но уже лукавите», — пожурил юного коммуниста председатель Заксобрания.

Новости

Общество Копите деньги, мама. Сколько стоит обучение в алтайских вузах и через сколько лет получится «отбить» вложения

Интересно, что в ходе голосования ни один депутат не проголосовал против. Впрочем, для принятия законопроекта требовалось как минимум 35 голосов «за». Этот параметр выполнен не был. Поддержали документ 26 избранников, девять человек воздержались, а 32 предпочли не голосовать.

Добавим, что на сегодняшней сессии депутаты утвердили законопроект, который обязывает региональное правительство индексировать стипендии для студентов краевых ссузов. Впрочем, конкретная величина индексации в документе не прописана.