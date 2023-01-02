Комсомольцы «вытоптали» гигантскую надпись на замерзшей Оби в честь 100-летия СССР

На создание геоглифа ушло три дня

02 января 2023, 11:17, ИА Амител

Фото: t.me/lksm22

Комсомольцы Барнаульского отделения ЛКСМ РФ сделали геоглиф «СССР 100 лет» на Оби в честь юбилея со дня образования Советского Союза. Информация размещена в телеграм-канале «Комсомол Алтайского края».

На создание геоглифа ушло три дня (или 26 часов). Были пройдены десятки километров. Размеры надписи таковы: буквы «СССР» — 34 на 15 м, цифры «100» — 20 м, слово «лет» — 15 м, буквы «ЛКСМ РФ» — 5 м, рассказали активисты.

Геоглиф виден с Нового моста. На январских праздниках надпись будет почищена от снега. Каждый сможет её сфотографировать, пообещали комсомольцы.