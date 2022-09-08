Крайизбирком рассказал, сколько жителей проголосовали досрочно на муниципальных выборах 2022

Явка на досрочное голосование в ходе муниципальных выборов в Алтайском крае составляет 2,2% за восемь дней. Такие цифры на пресс-конференции озвучила председатель крайизбиркома Ирина Акимова, подчеркнув, что речь о данных за период с 31 августа по 7 сентября. За это время на избирательные участки пришли 24,5 тысячи жителей.

«Досрочка» сейчас проходит по всему краю, за исключением выборов в Барнауле. Заранее отдать свой голос можно по 10 сентября включительно. Среди городов активнее всего проявляют себя избиратели Бийска, Новоалтайска и Ярового (везде в среднем по 2%), чуть меньше явка зафиксирована в Заринске (1%) и Рубцовске (1,2%). В среднем же в пяти городах правом досрочного волеизъявления воспользовались 1,6% избирателей, или 5880 человек.

Новости

Политика Стало известно, кто лидирует по явке на досрочном голосовании в Алтайском крае

Ранее в штабе общественного наблюдения за выборами в Алтайском крае отмечали, что «досрочка» пока не вызвала ажиотажа у избирателей. Тем не менее часть территорий уже показывают приличную явку. Среди них — Бийск, Краснощёковский, Завьяловский, Родинский, Немецкий национальный районы. Менее активен электорат пока в Егорьевском, Романовском и Тогульском районах.

Напомним, что на выборах Барнаульской гордумы досрочного голосования в этом году нет, прийти на участок можно в любой из трёх дней — с 9 по 11 сентября включительно. Во всех муниципалитетах, кроме краевой столицы, нет партийных списков, жители голосуют только за конкретных кандидатов.