Кто из российских губернаторов поддержал идею Кадырова о мобилизации регионов

Российские губернаторы высказываются о словах Рамзана Кадырова о «самомобилизации». Рассказываем, кто из руководителей регионов уже поддержал слова главы Чечни.

Напомним, ранее Кадыров заявил о том, что каждый субъект может подготовить хотя бы по тысяче добровольцев для участия в спецоперации.

«Для отдельно взятого субъекта это не такое уж большое количество, я бы даже сказал, что это — минимум, который субъекты должны выполнить для начала», — написал он в своём телеграм-канале.

Первым публично поддержал инициативу Кадырова глава Крыма Сергей Аксенов. Он заявил, что его регион подготовил уже более 1200 добровольцев, которых Крым обеспечивает экипировкой.

Он также отметил, что в этом направлении работают все регионы страны.

Затем слова Кадырова поддержал глава Курской области Роман Старовойт.

«Поддержу призыв Рамзана Кадырова. Да, сейчас каждый глава региона должен действовать максимально ответственно на своём посту и помогать нашим войскам», — написал он в телеграм-канале.

Старовойт добавил, что из Курской области уже отправлено более 800 добровольцев.