Латвия ограничила выдачу виз россиянам

Посольство Латвии в России ограничило выдачу виз для россиян. Как сообщает «Лента.ру», посольство разрешило выдавать разрешения на въезд россиянам только в случае похорон близких родственников.

Напомним, что ранее глава Латвии Эгилс Левитс заявил, что живущие в стране россияне с двойным гражданством, которые поддерживают специальную военную операцию России на Украине, могут быть лишены латвийского паспорта. По его словам, в сложившейся ситуации нельзя занимать нейтральную позицию.

Кроме того, сейм Латвии позволил лишать гражданства тех, кто поддерживает спецоперацию России.