Лавров назвал еще одну цель спецоперации РФ на Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что спецоперация на Украине призвана покончить с курсом США на доминирование в мире. Он подчеркнул, что фундаментом для подобных действий Вашингтона стали грубейшие нарушения международного права, а сами правила подобной системы никому не ясны.

«Наша специальная военная операция призвана положить конец безоглядному расширению и безоглядному курсу на полное доминирование США и под ними остальных западных стран на международной арене», — заявил чиновник.

Лавров отметил, что отношение США и их союзников к России изменилось — после начала спецоперации она начала показать «озлобленность, в чем-то даже остервенелость». При этом подобная политика определяется тем, что из Украины «стали делать плацдарм для окончательного подавления России» и подчинения ее той глобальной системе, которую Запад выстраивал.

«Россия, конечно же, со своей историей, со своими традициями — это одна из тех стран, которая никогда не будет занимать подчиненное положение. Мы можем быть только быть членами международного сообщества на равных условиях неделимой безопасности», — добавил Лавров.

Напомним, что 24 февраля РФ начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», а главной целью в ней — освобождение Донбасса.