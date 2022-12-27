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Лавров призвал Украину выполнить демилитаризацию «подобру-поздорову»

Иначе этот вопрос решит армия РФ, отметил глава МИД РФ

27 декабря 2022, 14:31, Никита Черников

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Предложения России по демилитаризации и денацификации Украины лучше выполнить «подобру-поздорову», заявил агентству ТАСС глава МИД Сергей Лавров.

«Наши предложения по демилитаризации и денацификации подконтрольных режиму территорий, устранению исходящих оттуда угроз безопасности России, включая наши новые земли (ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области), врагу хорошо известны. Дело за малым: выполнить их подобру-поздорову. Иначе вопрос решит армия России», — сказал глава дипломатического ведомства.

Говоря о продолжительности конфликта, то, по словам Лаврова, «мяч» находится на стороне Украины и стоящего за ней Вашингтона, и они «в любой момент могут прекратить бессмысленное сопротивление».

Ранее Зампред Совбеза Дмитрий Медведев «поздравил» Запад с наступающим и сделал «футуристический прогноз» на 2023 год. В частности, политик предрёк «захват Польшей и Венгрией западных областей бывшей Украины» и «гражданскую войну в США».

Комментарии 12

  • Это он такое сейчас сказал, потому что у него есть заготовленная на будущее фраза:"Ну мы же вас предупреждали".
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Опять мобилизация ?
    27 декабря, Гость   Ответить
  • А у нас в пятницу был корпаратив
    27 декабря, Гость   Ответить
  • А у нас в пятницу был корпаратив____Нашли чем хвастаться))У нас тоже были, даже два: организацией и отделом). Щас у всех корпоративы. Все рестораны под завязку в любой день. И гостевые дома тоже.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • А у нас в пятницу был корпаратив---а у нас завтра
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, а у нас завтра --- А у нас вообще отменили
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Опять активизировались, к чему бы это.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • А че ничего не говорит о денацификации, десионизации, деукраинизации??????
    27 декабря, Гость   Ответить
  • А у старого походу вчера был корпаратив, с ковырялкой и калинкой-малинкой...
    27 декабря, Гость   Ответить
  • В этом месте надо испугаться?
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Одиннадцатый месяц всё решают и решают, уже и ребёнка можно зачать и родить, а они всё никак не могут решить. Решалы, блин дырявый.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Нечего позорить народ и Россию. Не о переговорах надо талдонить при каждом случае, а собраться подготовиться и разгромить на голову закрыв раз и навсегда проект украина на исконно русских землях ип вернуть их назад в Россию. Чтобы все увидели что будет с теми кто поддался на уговоры мирового глобализма воевать с Россией.
    28 декабря, Гость   Ответить
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