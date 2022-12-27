Лавров призвал Украину выполнить демилитаризацию «подобру-поздорову»

Иначе этот вопрос решит армия РФ, отметил глава МИД РФ

27 декабря 2022, 14:31, Никита Черников

Фото: unsplash.com

Предложения России по демилитаризации и денацификации Украины лучше выполнить «подобру-поздорову», заявил агентству ТАСС глава МИД Сергей Лавров.

«Наши предложения по демилитаризации и денацификации подконтрольных режиму территорий, устранению исходящих оттуда угроз безопасности России, включая наши новые земли (ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области), врагу хорошо известны. Дело за малым: выполнить их подобру-поздорову. Иначе вопрос решит армия России», — сказал глава дипломатического ведомства.

Говоря о продолжительности конфликта, то, по словам Лаврова, «мяч» находится на стороне Украины и стоящего за ней Вашингтона, и они «в любой момент могут прекратить бессмысленное сопротивление».

Ранее Зампред Совбеза Дмитрий Медведев «поздравил» Запад с наступающим и сделал «футуристический прогноз» на 2023 год. В частности, политик предрёк «захват Польшей и Венгрией западных областей бывшей Украины» и «гражданскую войну в США».