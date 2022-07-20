Лавров заявил о задачах спецоперации за пределами ДНР и ЛНР

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что географические задачи специальной военной операции на Украине изменились. Теперь это не только Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), но и ряд других территорий, заявил он в интервью РИА Новости.

Министр отметил, что изменения произошли в том числе и из-за поставок Киеву ракетных систем залпового огня HIMARS — из-за более дальнобойного оружия географические задачи спецоперации будут отодвигаться.

«Что касается специальной военной операции и географических координат, президент сказал очень четко, как вы его и процитировали: денацификация, демилитаризация — в том смысле, чтобы не было никаких угроз нашей безопасности, военных угроз с территории Украины, эта задача и остается», — пояснил он.

Лавров также подчеркнул, что на переговорах в Стамбуле российская сторона, когда рассматривала украинское предложение, опиралась на географию конца марта 2022 года. Теперь же, заметил глава МИД, она поменялась.