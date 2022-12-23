ЛДПР создала ячейку партии в ЛНР и привезла гуманитарную помощь в больницы

В Луганске состоялось учредительное собрание реготделения ЛДПР. Участие в конференции и акции помощи раненым принял координатор партии в Алтайском крае, депутат краевого парламента Сергей Булаев.

«На конференции мы обсуждали проблемы региона, поскольку инфраструктура в Луганске на данный момент разрушена из-за украинских обстрелов, а госпитали переполнены ранеными. Поэтому, когда мы приехали, то сразу передали гуманитарную помощь в больницы», — рассказал Сергей Булаев.

Участие в собрании приняли все руководители партии во главе с председателем Леонидом Слуцким, депутаты Госдумы и сенаторы, члены ЛДПР из 21 региона России. А также недавно вступивший в партию сразу после освобождения из американского заключения Виктор Бут.

Делегаты из разных районов ЛНР избрали координационный совет РО ЛДПР, в который вошли девять человек. Лидером отделения выбрали депутата Максима Уварова.

Фото: ЛДПР

Кроме того, Сергей Булаев встретился с первым заместителем Центрального аппарата ЛДПР Александром Курдюмовым. Они обсудили работу регионального отделения.