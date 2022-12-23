ЛДПР создала ячейку партии в ЛНР и привезла гуманитарную помощь в больницы
Участие в этом принял и глава алтайских либерал-демократов
23 декабря 2022, 14:08, ИА Амител
В Луганске состоялось учредительное собрание реготделения ЛДПР. Участие в конференции и акции помощи раненым принял координатор партии в Алтайском крае, депутат краевого парламента Сергей Булаев.
«На конференции мы обсуждали проблемы региона, поскольку инфраструктура в Луганске на данный момент разрушена из-за украинских обстрелов, а госпитали переполнены ранеными. Поэтому, когда мы приехали, то сразу передали гуманитарную помощь в больницы», — рассказал Сергей Булаев.
Участие в собрании приняли все руководители партии во главе с председателем Леонидом Слуцким, депутаты Госдумы и сенаторы, члены ЛДПР из 21 региона России. А также недавно вступивший в партию сразу после освобождения из американского заключения Виктор Бут.
Делегаты из разных районов ЛНР избрали координационный совет РО ЛДПР, в который вошли девять человек. Лидером отделения выбрали депутата Максима Уварова.
Фото: ЛДПР
Кроме того, Сергей Булаев встретился с первым заместителем Центрального аппарата ЛДПР Александром Курдюмовым. Они обсудили работу регионального отделения.
«Поездку, на самом деле, долго ждал, поскольку 17 декабря прошло мероприятие, на котором было создано Луганское республиканское региональное отделение ЛДПР», — отметил координатор алтайских либерал-демократов.
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