Лидер КПРФ Зюганов госпитализирован «для профилактики»
Как рассказали в партии, решение было принято с учётом эпидемиологической ситуации
11 февраля 2022, 17:03
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на несколько дней помещён в больницу для профилактики, сообщил глава пресс-службы партии Александр Ющенко в беседе с «Интерфаксом». По его словам, решение было принято с учётом эпидемиологической ситуации, а также перенесённых политиком в течение последних несколько лет оперативных медицинских вмешательств.
Ющенко пояснил, что Зюганов по совету врачей был превентивно помещён в больницу, так как в силу своей должности он контактирует со многими людьми, кроме того, «в последнее время у него были признаки простудного заболевания».
По его словам, вероятнее всего, уже через несколько дней лидер КПРФ будет выписан.
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