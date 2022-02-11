Лидер КПРФ Зюганов госпитализирован «для профилактики»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на несколько дней помещён в больницу для профилактики, сообщил глава пресс-службы партии Александр Ющенко в беседе с «Интерфаксом». По его словам, решение было принято с учётом эпидемиологической ситуации, а также перенесённых политиком в течение последних несколько лет оперативных медицинских вмешательств.

Ющенко пояснил, что Зюганов по совету врачей был превентивно помещён в больницу, так как в силу своей должности он контактирует со многими людьми, кроме того, «в последнее время у него были признаки простудного заболевания».

По его словам, вероятнее всего, уже через несколько дней лидер КПРФ будет выписан.