Лукашенко считает, что военная спецоперация России на Украине затянулась

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что недостаточно ознакомлен с ходом спецоперации РФ на Украине, однако считает, что она затянулась. Об этом сообщает ТАСС.

«Я не думал, что эта операция затянется таким образом. Я не настолько погружён в эту проблему, чтобы сказать, идёт ли она по плану у россиян, как они говорят. Но я хочу ещё раз подчеркнуть, как я ощущаю, операция эта затянулась», — сказал Лукашенко.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целями являются демилитаризация и денацификация страны.

19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о начале следующей фазы специальной военной операции на Украине, направленной на полное освобождение Донецкой и Луганской народных республик. Через несколько дней официальный представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что спецоперация «продолжается по плану».