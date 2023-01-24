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Лукашенко: Украина предлагала Белоруссии заключить пакт о ненападении

По его словам, сейчас Запад продолжает готовить боевиков и экстремистов на Украине, не отказываясь от своих планов "касательно Белоруссии"

24 января 2023, 17:42, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Украинские власти предлагали Белоруссии заключить пакт о ненападении, чтобы войска не вторглись на территорию Украины. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент Александр Лукашенко. 

По его словам, сейчас Запад продолжает готовить боевиков и экстремистов на Украине, не отказываясь от своих планов "касательно Белоруссии". 

"С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их", – заявил Лукашенко. 

Он добавил, что Польша и Литва в своей поддержке Киева "вообще очумели", и сам президент не понимает, зачем это нужно странам. 

Комментарии 2

  • Хоть один договор выполнила страна 404? Тот же Минск. Веры нет никакой.
    24 января, Гость   Ответить
  • Я вам покажу, откуда они хотели на нас напасть!!)))
    24 января, Гость   Ответить
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