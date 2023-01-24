Лукашенко: Украина предлагала Белоруссии заключить пакт о ненападении

По его словам, сейчас Запад продолжает готовить боевиков и экстремистов на Украине, не отказываясь от своих планов "касательно Белоруссии"

24 января 2023, 17:42, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Украинские власти предлагали Белоруссии заключить пакт о ненападении, чтобы войска не вторглись на территорию Украины. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент Александр Лукашенко.

По его словам, сейчас Запад продолжает готовить боевиков и экстремистов на Украине, не отказываясь от своих планов "касательно Белоруссии".

"С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их", – заявил Лукашенко.

Он добавил, что Польша и Литва в своей поддержке Киева "вообще очумели", и сам президент не понимает, зачем это нужно странам.