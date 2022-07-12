Лукашенко заявил, что страны Запада готовятся напасть на Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что страны Запада готовятся напасть на Россию. Его слова передает РИА Новости.

«В последнее время — и мы это подробно обсуждали вчера с президентом Российской Федерации — разрабатываются стратегические планы нападения на Россию», — заявил Лукашенко во время церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава.

По его словам, главное направление для атаки проходит через Украину и Белоруссию.