Лукашенко заявил, что страны Запада готовятся напасть на Россию
По его словам, основными направлениями для нападения станут Украина и Белоруссия
12 июля 2022, 19:52, Илья Звягинцев
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что страны Запада готовятся напасть на Россию. Его слова передает РИА Новости.
«В последнее время — и мы это подробно обсуждали вчера с президентом Российской Федерации — разрабатываются стратегические планы нападения на Россию», — заявил Лукашенко во время церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава.
По его словам, главное направление для атаки проходит через Украину и Белоруссию.
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