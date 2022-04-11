Макрон набрал 100% голосов в Париже на выборах президента Франции

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон лидирует в первом круге выборов главы государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД Франции.

После подсчёта 97% бюллетеней стало известно, что Макрон набрал 27,6% голосов. Его ближайший конкурент — Марин Ле Пен. Она смогла набрать 23,41%. Оба кандидата проходят во второй круг президентских выборов.

Отмечается, что в столице Франции Эммануэль Макрон набрал 100% голосов.

Второй тур президентских выборов состоится 24 апреля. По предварительным данным опросов, победу в нём, с наибольшей долей вероятности, одержит действующий президент Эммануэль Макрон.