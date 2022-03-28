Макрон отреагировал на оскорбления Байдена в адрес Владимира Путина

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он не позволил бы себе таких оскорбительных выражений, которые президент США Джо Байден говорит в адрес Владимира Путина. Мнением он поделился в эфире телеканала France 3.

«Я думаю, что надо опираться на факты и делать всё, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. Я бы не использовал подобного рода слова, потому что я продолжаю вести дискуссии с президентом Путиным», — сказал Макрон.

Макрон отметил, что Франция сделала выбор в пользу того, чтобы не вмешиваться в конфликт военным путём. По его словам, нужно добиться прекращения огня и вывода российских войск с территории Украины.