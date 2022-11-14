Медики и кадры. О чем губернатор Алтайского края Томенко попросил президента Владимира Путина

Президент России Владимир Путин поговорил по видеосвязи с губернатором Алтайского края Виктором Томенко в понедельник, 14 ноября. Они обсудили ситуацию с инвестициями в регионе, а также серьезные проблемы края с кадрами и с медпомощью на селе. Регион в одиночку справиться с ними не может, поэтому нужна помощь федерального центра. Что именно попросил Томенко у Путина — в материале amic.ru.

Служебные квартиры

Губернатор сообщил главе государства, что все задачи президента и правительства край решает «в плановом порядке». Однако проблемы у Алтайского края все-таки есть. В частности, Томенко указал Путину на то, что в регионе 43% жителей живут на селе и у регионе есть сложности с привлечением медиков и учителей в районы. По словам Томенко, программы «Земский учитель», «Земский доктор», «Земский фельдшер» (или «Сельский фельдшер») работают, но чтобы закрепиться на селе молодежи нужно жилье. В большинстве сел служебных квартир нет, рассказал Томенко.

Губернатор отметил, что регион разработал программу для 60 муниципальных районов, по которой можно построить многоквартирные дома «малой мощности» для молодых специалистов.

«Для этих целей мы сделали здесь расчёты, исходя из стоимости квадратного метра, который у нас сегодня образуется, чтобы дефицит этот попытаться закрыть, и мы уверены, что эта мера обязательно сработает, требуется поддержка и включение этих мероприятий в федеральную адресную инвестиционную программу», — попросил Томенко.

Медицина на селе

Второй проблемный вопрос — медицина на сельских территориях. Томенко отметил, что в Сибирском федеральном округе доля сельского населения примерно 25%, как и в среднем по России. Однако Алтайский край этот показатель сильно превышает (43% жителей проживают в селе), и уровень заболеваемости в регионе в несколько раз выше, чем в среднем по стране, подчеркнул он.

Поэтому Томенко попросил президента, чтобы при распределении субвенций Фонд обязательного медицинского страхования выделял «большую поддержку, большой подспорье».

Разговор Владимира Путина с губернатором Виктором Томенко/ Фото: kremlin.ru

Путин выполнит просьбы?

Выслушав просьбы Томенко, Владимир Путин ответил, что «направит соответствующие поручения правительству».

«Вы сейчас упомянули о некоторых вопросах, требующих особого внимания и со стороны федерального центра, и с вашей стороны. Прежде всего, уровень заболеваемости. Ясно, методики надо посмотреть и помочь. Я поручу Минфину и, соответственно, социальному блоку, чтобы на этот счет вместе поработали. Но на уровень заболеваемости нужно реагировать и повышением внимания к вопросам здравоохранения в целом. На это просил бы Вас обратить особое внимание. Здесь и профилактика и занятия физической культурой, условия для этого нужно создавать», — отметил Владимир Путин.

Президент призвал губернатора развивать систему здравоохранения, «подумать о современных ФАПах» и по максимуму воспользоваться предложенным финансированием. Также он призвал Томенко «обратить особое внимание» на программы поддержки участвующих в СВО военных и их семей. Томенко пообещал все поручения выполнить.

Разговор Владимира Путина с губернатором Виктором Томенко/ Фото: kremlin.ru

Была ли критика от Путина?

В разговоре с Томенко Путин заключил, что в Алтайском крае «работа идет неплохо», а ситуация стабильная: «и ВРП растет, и промышленное производство, и сельхозпроизводство».

Президент назвал показатели надежными, однако заметил, что в регионе «фиксируется определенный спад инвестиций в основной капитал». Томенко ответил, что на самом деле спада нет, в крае продолжают поддерживать прежние объемы инвестиций.

Путин возразил губернатору, сказав, что «не придумал эти цифры».

«У меня написано: сокращение инвестиций в основной капитал, спад на 2,7 процента, правда, за предыдущие годы — 2020-й, 2021-й годы, при том, что в России рост был 7,2 процента. Может быть, это просто уже устаревшие данные, может быть, за первое полугодие текущего года есть уже какие-то положительные тенденции», — сказал Путин.

Томенко объяснил президенту, что «данные приведены в сопоставимых целях, а с учётом инфляционных процессов в номинальном выражении объём инвестиций год от года растёт». По его словам, в последние годы объем инвестиций поставлял примерно от 110 миллиардов рублей до 125 миллиардов. Томенко подчеркнул, что в период инвестиционного спада в стране в Алтайском крае напротив шел рост. Поэтому в регионе не было восстановительного роста — он шел последовательно, отметил губернатор. Глава региона сказал, что по итогам 2022 года в крае ожидается увеличения объема инвестиций в районе 4-5%.

В целом же Томенко назвал социально-экономическую ситуацию в крае стабильной и отметил, что в период санкций краю «удалось удержать, выправить и продолжить реализацию наших проектов и программ развития».

Разговор Владимира Путина с губернатором Виктором Томенко/ Фото: kremlin.ru

Рост и восстановление

Среди успехов региона Томенко выделил уборочную компанию 2022 года. Он подчеркнул, что в этом году было высокое качество зерна, прирост объема урожая зерновых и зернобобовых по бункерному первоначальному весу на 500 тысяч тонн по сравнению со средними показателями последних трех лет. По словам Томенко, в 2022 году произошел прирост по производству рапса (на 30%) и масляничного льна (в 1,8 раза).

Томенко также похвастался успехами в промышленности. Он отметил, что за январь-август индекс промышленного производства составил 101,2% по сравнению с прошлым годом. Отдельно глава Алтайского края затронул положительные тенденции в машиностроении.

Не обошел вниманием губернатор и тему туризма и рассказал Путину о восстановлении «после сложного 2020 года». По его словам, за лето 2022 года край превысил показатели 2021 года и намерен по цифрам этого года «выходить примерно на два миллиона человек туристического потока». Томенко также поделился планами и по строительству курорта «Белокуриха горная» и «дальнейшему расширению этого направления».

Но на этом губернатор не закончил перечисление успехов Алтайского края. Он рассказал и о снижении уровня безработицы, которая установилась на историческом минимуме (1% от численности рабсилы), и о наращивании объемов ввода жилья (25% прироста к 2021 году), и о росте налоговых и неналоговых доходов на 13%, и о реализации краевой адресной инвестиционной программы и программы проведения капитальных ремонтов соцобъектов.

В конце разговора глава государства поблагодарил Томенко за доклад и пожелал ему всего доброго.

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