Мединский: переговоры России и Украины начнутся в 15:00

Переговоры делегаций России и Украины состоятся на территории Брестской области Белоруссии, как и было запланировано. Они могут начаться в 15:00 по московскому времени. Об этом заявил глава российской делегации Владимир Мединский перед вторым раундом переговоров с Украиной, сообщает ТАСС.

«С самого начала в связи со сложностью логистики украинской стороны, которая собирается в Польше и потом выдвигается сюда — в Брестскую область Белоруссии, было заявлено время 15:00. Потом они уточнили, что постараются быть пораньше с утра. Но, видимо, не получается. Поэтому мы спокойно абсолютно ждём 15:00. Я думаю, что в 15:00 переговоры начнутся», — рассказал Мединский.

По его словам, предложения России в переговорах включают гуманитарный, политический и военно-технический аспекты. Сейчас российские дипломаты сводят позицию воедино.