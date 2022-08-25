Медведев назвал единственным сценарием на Украине достижение целей спецоперации

Существуют лишь полтора сценария развития событий на Украине. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале, ответив аналитиками, которые «упражняются в подготовке прогнозов по украинскому конфликту».

«Сценариев всего полтора. Первый — достижение всех целей СВО и недвусмысленное признание ее итогов в Киеве. Второй — военный переворот на Украине, а уже затем признание итогов спецоперации. Вот и все варианты», — объявил политик.

Свой пост он завершил латинским изречением, которое переводится как «третьего не дано».

Напомним, что ранее западные СМИ назвали пять якобы возможных сценариев развития конфликта на Украине в течение ближайших шести месяцев. Согласно первому прогнозу, конфликт на Украине затянется еще на год, однако будет не таким интенсивным, как весной.