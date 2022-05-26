Медведев предложил отказаться от термина «импортозамещение»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что термин «импортозамещение» в российском контексте звучит несколько унизительно. Как сообщает РИА Новости, в качестве альтернативы он предложил такое определение, как «технологический суверенитет».

На заседании партийного форума «Предпринимательство в новой экономической реальности» гендиректор АО «Агентство по государственному заказу» Яков Геллер предложил отказаться от термина «импортозамещение» и придумать новое определение. После его выступления модератор форума напомнила, что Медведев уже высказал своё предложение — «технологический суверенитет».

«Насчет импортозамещения... Действительно, термин не самый удачный... немножко унизительный для нас. Это тоже все ощущают, особенно когда речь идёт о каком-то барахле. Ладно, когда речь идет о высоких технологиях», — сказал зампред Совбеза.