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Медведев заявил о срывах при выполнении гособоронзаказов

Зампред Совбеза заявил, что за повторные нарушения предусмотрено специальное наказание в соответствии с Уголовным кодексом

10 января 2023, 22:59, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России есть срывы сроков гособоронзаказов. В ходе совещания по контролю за производством военной техники и вооружений во время поездки на 61-й бронетанковый ремонтный завод в Санкт-Петербурге он заявил, что за повторные нарушения предусмотрено специальное наказание в соответствии с Уголовным кодексом, пишет РИА Новости.

«Задачи здесь очевидные, их нужно оперативно решать. Ни в коей мере не допуская срыва тех сроков, которые утверждены. Потому что такие случаи, как известно, есть. Ну и в данном случае в этой ситуации также хочу напомнить, что никто не отменял ответственности — и ответственности самих заводов, и дисциплинарной ответственности для руководства», — заявил бывший президент.

Медведев подчеркнул, что новые нормы уголовного права ещё не применялись, однако надо помнить, что в случае необходимости власти будут вынуждены их использовать. 

Комментарии 16

  • вах-вах-вах,как страшно то стало
    11 января, Гость   Ответить
  • и дисциплинарной ответственности для руководства---ужОсы какие. Дисциплинарная ответственность за срыв сроков - это вам не коммент в сети - можно только в угол поставить
    11 января, Гость   Ответить
  • А тебе-то чего страшно стало? Ты кто? Клавиатурный боец из провинциального городишки. О тебе и не знает никто. Да и никому ты не нужен.
    11 января, Гость   Ответить
  • Почему нет наказание за - денег нет, но вы держитесь?
    11 января, Гость   Ответить
  • Кто ответил
    11 января, Гость   Ответить
  • Тут надо вспомнить, как в приснопамятную эпоху высоких цен на нефть и связанного с этим "вставания с колен" "за ненадобностью" в "энергетической суперсверхдержаве" рушились заводы, а инженеры массово изгонялись в охранники за 13 тыс. рублей в месяц. Вот только кто тогда командовал всем этим беспределом?
    11 января, Гость   Ответить
  • Поэтому наверное все так и идет
    11 января, Гость   Ответить
  • Поэтому наверное все так и идет - ну то есть опять нашли главную причину, сейчас всех накажут, и настанет благолепие. А то ж столько законов приняли против врагов, а упс, че-то не помогает. Ну сейчас-то точно все будет хорошо.
    11 января, Гость   Ответить
  • Если будет Победа, все простят. Победителей не судят. Они судят
    11 января, Гость   Ответить
  • Забористые вещества конечно у сонного.
    11 января, Гость   Ответить
  • За повторное нарушение - уголовная ответственность. А вот при Сталине и одного раза было достаточно чтоб лоб пометили зелёнкой.
    11 января, Гость   Ответить
  • Не законами сейчас Победа добывается, это вторично. Ракетами. Их выпуск должен быть налажен в достаточном количестве
    11 января, Гость   Ответить
  • Так у себя из головы ракету вынь и отправь на дело.
    11 января, Гость   Ответить
  • Ракету можно только произвести и отправить на дело. Произвести в достаточном для Победы количестве
    11 января, Гость   Ответить
  • Гость, Забористые вещества конечно у сонного. --- Так он теперь не "сонный", а "бодрствующий", а про вещества соглашусь!
    11 января, Гость   Ответить
  • Нужна уголовная ответственность для руководителей саботажников, а лучше расстрел поскольку допущенные ими срывы заданий оборонзаказа это сотни смертей солдат на передовой.
    11 января, Гость   Ответить
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