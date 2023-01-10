Медведев заявил о срывах при выполнении гособоронзаказов

Зампред Совбеза заявил, что за повторные нарушения предусмотрено специальное наказание в соответствии с Уголовным кодексом

10 января 2023, 22:59, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России есть срывы сроков гособоронзаказов. В ходе совещания по контролю за производством военной техники и вооружений во время поездки на 61-й бронетанковый ремонтный завод в Санкт-Петербурге он заявил, что за повторные нарушения предусмотрено специальное наказание в соответствии с Уголовным кодексом, пишет РИА Новости.

«Задачи здесь очевидные, их нужно оперативно решать. Ни в коей мере не допуская срыва тех сроков, которые утверждены. Потому что такие случаи, как известно, есть. Ну и в данном случае в этой ситуации также хочу напомнить, что никто не отменял ответственности — и ответственности самих заводов, и дисциплинарной ответственности для руководства», — заявил бывший президент.

Медведев подчеркнул, что новые нормы уголовного права ещё не применялись, однако надо помнить, что в случае необходимости власти будут вынуждены их использовать.