Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил о том, что МИД не отказывается от услуг посредников в переговорах с Украиной. Его слова передаёт ТАСС.

Полищук отметил, что страны, которые предлагают посреднические услуги, заинтересованы в том, чтобы прекратить боевые действия. Он также добавил, что Москва никогда не отказывалась от ведения переговоров.

«Он был готов зафиксировать постоянный нейтралитет, безъядерный и внеблоковый статус, демилитаризацию и денацификацию Украины в обмен на гарантии безопасности. Когда проект договора стал приобретать приемлемые очертания, Киев прервал переговорный процесс. Явно по указке западных кураторов, которым мир не нужен», — сказал Полищук.

Он добавил, что чем больше сдвигаются переговоры, тем дальше сдвигается отправная точка.