Минфин США включил в санкционный список Захарову, Решетникова и Файзуллина

Минфин США расширил санкционный список против России и ее граждан. Как сообщает ТАСС, в него включили официального представителя МИД РФ Марию Захарову, главу Минстроя РФ Ирека Файзуллина, зампреда правительства РФ Дмитрия Григоренко, министра экономики Максима Решетникова и министра транспорта Виталия Савельева.

Также под ограничения попали бизнесмен Алексей мордашов, предприниматель Год Нисанов, виолончелист Сергей Ролдугин, а также глава ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь.

Напомним, что 24 февраля Россия начала военную спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».