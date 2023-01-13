Минобороны РФ: Соледар полностью освобождён российскими военными

Взятие населённого пункта под контроль позволяет перерезать пути снабжения украинских войск в Артёмовске, что даст возможность взять в "котёл" оставшиеся там подразделения

13 января 2023, 17:52, ИА Амител

Фото: mil.ru

Вечером 12 января Соледар полностью перешёл под контроль российских военных. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в Минобороны РФ в ходе нового брифинга.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что для продолжения успешного наступления на позиции Вооружённых сил Украины город имеет важное значение. Освобождение позволяет перерезать пути снабжения украинских войск в Артёмовске, что даст возможность взять в "котёл" оставшиеся там подразделения.

В Минобороны подчеркнули, что в ходе освобождения Соледара подразделения ВДВ совершили скрытый манёвр, атаковали позиции Киева, блокировав город с северной и южной сторон.

Напомним, что 10 января бизнесмен Евгений Пригожин заявлял, что подразделения ЧВК "Вагнер" взяли под контроль территорию Соледара. Тогда он рассказывал, что в центре города был сформирован "котёл", в котором продолжаются бои. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призывал "не спешить" с оценкой ситуации и дождаться официальных заявлений, однако отмечал, что на направлении есть "положительная динамика".