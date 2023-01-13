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Минобороны РФ: Соледар полностью освобождён российскими военными

Взятие населённого пункта под контроль позволяет перерезать пути снабжения украинских войск в Артёмовске, что даст возможность взять в "котёл" оставшиеся там подразделения

13 января 2023, 17:52, ИА Амител

Фото: mil.ru
Фото: mil.ru

Вечером 12 января Соледар полностью перешёл под контроль российских военных. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в Минобороны РФ в ходе нового брифинга.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что для продолжения успешного наступления на позиции Вооружённых сил Украины город имеет важное значение. Освобождение позволяет перерезать пути снабжения украинских войск в Артёмовске, что даст возможность взять в "котёл" оставшиеся там подразделения.

В Минобороны подчеркнули, что в ходе освобождения Соледара подразделения ВДВ совершили скрытый манёвр, атаковали позиции Киева, блокировав город с северной и южной сторон. 

Напомним, что 10 января бизнесмен Евгений Пригожин заявлял, что подразделения ЧВК "Вагнер" взяли под контроль территорию Соледара. Тогда он рассказывал, что в центре города был сформирован "котёл", в котором продолжаются бои. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призывал "не спешить" с оценкой ситуации и дождаться официальных заявлений, однако отмечал, что на направлении есть "положительная динамика". 

Комментарии 3

  • Хоть что то.
    13 января, Гость   Ответить
  • Хорошая новость
    14 января, Гость   Ответить
  • Храни Вас Господь!!! И вернитесь домой в свои семьи по-скорее!!!
    14 января, Гость   Ответить
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