Минобороны РФ впервые назвало число убитых и раненых солдат при спецоперации на Украине

Минобороны РФ впервые назвал цифры убитых и раненых российских солдат во время выполнения спецоперации по денацификации Украины. Как сообщает РИА Новости, 498 российских военных погибли, ещё 1597 — получили ранения.

Среди украинских националистов и военнослужащих потери значительно выше — более 2870 убитых и около 3700 раненых. Только по подтверждённым данным количество пленных военнослужащих силовых ведомств Украины составляет 572 человека.

В Минобороны ещё раз подчеркнули, что ни срочники, ни курсанты в специальной операции не участвуют.

Также в ведомстве рассказали, что ВС РФ взяли под контроль населённые пункты Попово, Новгоровка, Новомихайловка, Любимовка.