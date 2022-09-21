«Мы не можем добывать нефть». Глава АКЗС «увидел» будущее Алтайского края перед 100-летием региона

Председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко в ходе интернет-конференции поделился мнением о развитии региона на «пятнадцатилетку», сообщают на сайте парламента.

Алтайский край готовится отметить своё 85-летие, а впереди серьёзный юбилей — 100-летие. Романенко подчеркнул, что такая круглая дата — это определённый рубеж, и уже сейчас стоит задуматься, какое место край сегодня занимает и в каком направлении двигается.

«Будущее края невозможно осмысливать без его истории, без того, что создали на этой территории наши предшественники, без анализа характерных особенностей региона. Планы строить можно только на конкретном фундаменте», — указал он.

По мнению Романенко, если взглянуть на последние 200-300 лет, то очень чётко видно, из чего складывался потенциал: экономическая значимость края начала формироваться с развитием горно-рудного дела, в годы войны регион пережил период индустриализации — сформировался реальный промышленный сектор, получивший в период поднятия целины развитие в виде сельскохозяйственного машиностроения.

«Аграрный сектор — специализация региона. Мы как-то мало об этом говорим, но уже в этом веке мы пережили не только изменение форм собственности и экономических правил, произошёл выход на совершенно другой уровень техники и технологий в сельскохозяйственном производстве. Мы входим в пятёрку ведущих аграрных регионов страны. Наше будущее в совершенствовании этой отрасли, поиске новых рынков реализации нашей продукции. И наш аграрный комитет в этом направлении очень активно работает», — отметил спикер АКЗС.

В последние годы, добавил Романенко, край стал туристическим и курортным регионом: «Как черноморское побережье для всей России, так Алтай для Сибири — тёплые края. Надо только двигаться в этом направлении, и мы все силы прилагаем для развития инфраструктуры под этот сектор».

Вместе с тем Романенко признал, что у региона есть свои проблемы, которые также требуют осмысления и преодоления.

«Мы, скажем так, территориально, в рамках интеграции в мировые экономические связи находимся не в самой выгодной позиции. В стороне от основных транспортных путей, в глубине материка, вдали от морей. Транспортное плечо накладывает свои издержки. Структура экономики отличается преобладанием у нас отраслей, в которых и во всех регионах более низкий уровень заработной платы. Это надо преодолевать. Вы видите, что край прикладывает огромные усилия на развитие транспортных направлений. Создаёт условия для прихода новых, высокотехнологичных производств. Мы не можем начать добывать нефть, но можем развивать то, что требует интеллектуальных ресурсов. Именно такое будущее я вижу для нашего региона», — подчеркнул Романенко.